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Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства

Сегодня, 19:44

Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции

Фото: AFP

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда попал после того, как выстрелил в себя при задержании, сообщило агентство ЭФЭ. Политик умер во время хирургической операции.

Ранее в среду Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Инцидент произошел в доме экс-президента в Лиме. Гарсия выстрелил себе в шею (по данным некоторых СМИ, выстрел был произведен в голову).

Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

В Перу Гарсию подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

Ранее мы сообщали, что экс-президенту Южной Кореи продлили тюремный срок еще на 8 лет.

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Тег Перу, президент, самоубийство

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Источник:

Интерфакс-Украина

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