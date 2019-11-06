Эксклюзив: Японский "поезд-пуля" разгоняется до 270 км/час

При этом транспорт в этой восточной стране остается самым безопасным в мире

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Наши корреспонденты продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

В первом материале "Сегодня" рассказывали о домах самураев, построенных без единого гвоздя.

Следующий наш рассказ – о японском общественном транспорте. Глядя на него, вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В Японии нет привычных украинцам маршруток. А в токийском метрополитене можно заблудиться – здесь почти 300 станций. А еще здесь действительно есть сотрудники, которые в час пик заталкивают пассажиров в вагоны.

Пробки на дорогах Токио – одни из крупнейших в мире. Поэтому местные сразу предупредили "Сегодня": лучше пользоваться не такси, а метрополитеном.

Токийская подземка – одна из самых загруженных в мире. Ежедневно ей пользуется до девяти миллионов пассажиров. Но никаких очередей за билетом нет. Автоматов по продаже – в изобилии.

Проездной называется "суика". Им можно расплатиться в любом транспорте Токио – в автобусе, поезде, метро или даже такси. В метро карта прикладывается к считывателю, и – можно проходить через турникет.

Заблудится в японском метро вряд ли получится: вокруг указатели. И опоздать невозможно: поезда ездят регулярно, с точностью до секунды. Пока пассажир ждет поезд – можно и перекусить. На станциях – автоматы с едой и напитками.

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Почти все надписи – иероглифами. Ничего не дублируют даже на английском. Поэтому пробуем наугад. Прикладываем свой проездной, и расплачиваемся за напиток.

Приходит поезд. Однако надо подождать, пока откроют стеклянные двери. Только тогда убирается ограждение, установленное здесь для того, чтобы никто не упал на рельсы.

В вагоны японцы заходят по очереди – не толкаются, даже в час пик. Тем, кто едва умещается, вежливо, но настойчиво помогают сотрудники подземки.

Вагоны внутри – чистые, сиденья – комфортные. Над ними – полочки для вещей.

"Я несколько раз забывал сумку в метро – мне ее вернули. У нас нет воров", – говорит один из пассажиров.

Прошло меньше часа, и мы – на другом конце Токио. Проехали 15 станций с одной пересадкой.

Деньги за проезд списывают уже на выходе из метро. Здесь платят в зависимости от того, сколько проехали станций. С корреспондента "Сегодня" списали 199 иен, то есть – почти 50 гривен.

Значительно дороже обойдется поездка за город. Добраться за 500 км от столицы, в культурный центр Японии – Киото, обойдется в сумму, эквивалентную 5 тыс. грн. Эта плата, прежде всего, – за скорость.

"Поезд-птица" или "поезд-пуля" свои прозвища получил за то, что в буквальном смысле рассекает воздух – разгоняется до 270 км\час.

Здесь – чистые туалеты, удобные кресла, вежливые проводники.

"Ехать так комфортно, что я едва ли не каждый раз засыпаю – настолько расслабляюсь", – говорит один из пассажиров.

"Он всегда прибывает вовремя – с точностью до секунды. Опоздать может только в тайфун. Но тогда машинист даст справку, и у пассажира не будет проблем с работодателем", – добавляет другой пассажир.

За полвека "поезд-пуля" не попал ни в одну аварию. Мало когда они происходят и с другим транспортом. Именно поэтому путешествия по Японией – самые безопасные в мире.

Напомним, ранее в Японии появилась жд-станция без входа и выхода. Остановка с навесом расположена над рекой Нишики в самом живописном ее месте, окруженном поросшим густым лесом и горами. Пассажиры выходят на этой станции только для того, чтобы полюбоваться пейзажами.

Кроме того, в Японии на маршрут вышел первый беспилотный автобус.

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