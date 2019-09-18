В Японии запустили первый беспилотный автобус: видео

Пока транспорт едет со скоростью всего лишь 20 км/час

В Японии, где ранее поезд столкнулся с грузовиком, на маршрут вышел первый беспилотный автобус. Он будет курсировать в тестовом режиме до 14 октября. Все желающие могут прокатиться на нем бесплатно.

Правда, пока его маршрут довольно скромный – лишь 900 метров, и едет транспорт со скоростью 20 км/час.

За день он будет выходить в рейс 16 раз.

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На всякий случай в кабине присутствует водитель, который может при необходимости взять управление на себя.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Токио посетители могут выпить кофе, приготовленный роботом, и даже пообщаться с одноруким баристой. Чтобы посетители не скучали пока ждут, робот пританцовывает.

Как и настоящий бариста, робот может готовить различные напитки и обрабатывать несколько заказов одновременно. Впрочем, в отличие от предшественников, он не только варит кофе. Программа может определить пол, возраст и даже настроение клиента. В зависимости от этого умная машина подстроит свое поведение и тон разговора.

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