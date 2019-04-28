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Экстремисты из Шри-Ланки предупредили, что готовят новые теракты

28 апреля, 23:45

Отец и двое братьев вдохновителя террористических атак на Шри-Ланке предостерегли о новые нападениях

Фото: Getty Images

Радикалы, которых подозревают в причастности к организации взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки, заявили о подготовке новых террористических атак.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Отец и двое братьев вдохновителя террористических атак на Шри-Ланке, в результате которых погибли 253 человека, предостерегли о новые нападениях", - говорится в сообщении.

В распространенном экстремистами ролике один из братьев, Рилван Хашим, заявляет: "Мы обязуемся дать урок всем, кто пытается уничтожить нас. Правильный урок. Очень скоро это произойдет".

Его младший брат Заине Хашим добавляет: "Можете не сомневаться, что в будущем произойдет больше подобных атак".

The Telegraph уточняет, что вскоре после того, как террористы записали это обращение, полиция и военные Шри-Ланки окружили место, где они скрывались. В бою с правоохранителями все трое экстремистов погибли.

Ранее мы писали о том, что полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. В частности, глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне. 

Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.


Напомним, восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

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Тег Шри-Ланка, теракты, экстремисты

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