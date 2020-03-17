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Эпидемия коронавируса в Китае: количество заразившихся увеличилось только на 21 человек

17 марта, 04:02

Елена Кузьмич

Число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 80 881

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 13 человек, количество заразившихся увеличилось на 21, выздоровели еще 930 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 80 881, при этом выздоровели 68 869 человек, умерли 3 226. Из 13 летальных исходов в течение последних суток 12 зафиксированы в провинции Хубэй. Среди 21 выявленного в течение суток случая заражения 20 завозных.

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Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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Ранее власти Китая заявили, что пик распространения коронавируса в стране пройден. В Ухане, откуда пошла эпидемия – почти преодолели эпидемию. Там закрыли все временные госпитали, которые построили в срочном порядке, чтобы принимать больных. Некоторые люди даже демонстративно снимают маски – и возвращаются в публичные места.

Видео: Thomson Reuters

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Китай жертвы пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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