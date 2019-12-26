Эрдоган насчитал в Ливии 2 тысячи российских наемников из ЧВК "Вагнера"

Реджеп Эрдоган / REUTERS/Denis Balibouse

Участие российских наемников из ЧВК "Вагнера", связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина", в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны в Северной Африке, а также Турцию.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 25 декабря, в Тунисе на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Каисом Саидом, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий лидер заметил, что напряженность в Ливии влияет на все страны региона, и выразил надежду на конструктивный и важный вклад Туниса в шаги по обеспечению стабильности в Ливии.

Эрдоган прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".

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Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира: "Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?".

"Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", – сказал турецкий лидер.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнера" . По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Наемники воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара. Его противников поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание, коалиции покровительствует только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.

Также сообщалось, что во время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из России , которая официально отрицает свое участие в этом конфликте.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников ЧВК "Вагнер" неоднократно фиксировали на Донбассе , где они участвовали в боевых действиях на стороне местных сепаратистов.

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