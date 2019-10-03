Гражданская война в Ливии: СМИ узнали о количестве погибших россиян

Тела наемников пока не спешат возвращать на родину - из-за неспокойной обстановки в Москве

/ Фото: AFP

Во время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из России, которая официально отрицает свое участие в этом конфликте.

К такому заключению привело журналистское расследование "Медузы", работникам которой также удалось выяснить данные некоторых погибших: Артём Невьянцев с позывным "Халк", Игнат "Беня" Боричев (оба из Екатеринбурга) и Денис "Вектор" (Красноярский край).

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Кроме того, также погибли выходцы из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

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Помимо того, источники в ЧВК "Вагнер" утверждают, что командир первого отряда наемников Александр Кузнецов ("Ратибор") был тяжело ранен и доставлен из Ливии в Санкт-Петербург, а командир взвода одного из отрядов "ЧВК Вагнера" Вадим Бекшенев считается без вести пропавшим.

Первая информация о погибшем поступила в Свердловскую область 28 сентября, а в Мурманск уже доставили тело одного из них, с позывным "Академик".

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Остальных погибших доставят в Россию только в конце октября – чтобы не нагнетать и без того накаленную после выборов в Мосгордуму обстановку.

Родные погибших наемников пока не получали никакой информации ни от военного ведомства России, ни от других структур.

Напомним, ранее в этом году обстреле украинского транспортного самолета в аэропорту ливийского города Мисрата. В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана.

В целом, как выяснили журналисты в этом году Россия заключила военные соглашения, наладила отношения с лидерами и построила сеть агентов под прикрытием в 13 странах Африки.

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