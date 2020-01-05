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Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

5 января, 23:55

«Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?» — добавил Эрдоган.

Реджеп Эрдоган / REUTERS/Denis Balibouse

Реджеп Эрдоган / REUTERS/Denis Balibouse

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

"В задачи наших военных входят координационные действия. Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии", — сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Türk. Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.

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"Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?" — добавил Эрдоган.

Кроме того, президент выступил с утверждением, что сейчас в Ливии находятся 2,5 тыс. бойцов российской частной военной группировки "Вагнер" и 6 тыс. бойцов из Судана.

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Ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения.

Напомним, что перед Новым годом турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о решении направить в Ливию войска по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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Ливия Турция вагнер войска вторжение

Источник: ТАСС

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