Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения

Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Избранный парламент охваченной гражданской войной Ливии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Турцией после того, как Анкара приняла решение отправить войска в эту страну.

Как сообщает Sky News Arabia, базирующаяся на востоке страны Палата представителей Ливии единогласно поддержала разрыв дипотношений с Турцией.

Кроме того, парламент наделил Генштаб Вооруженных сил полномочиями блокировать аэропорты, порты и пропускные пункты, которые находятся под контролем ополчения, а также отменил соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия Фаиза Сараджа и Турцией.

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Таким образом, подписанный в конце ноября 2019 года меморандум о военном сотрудничестве с Турцией запретили публиковать в официальной прессе.

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Депутаты также намереваются обратиться в прокуратуру страны с запросом о привлечении главы ПНС к суду за госизмену. Парламент намерен также направить запрос в Совбез ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу вероятного вторжения Турции в Ливию.

Напомним, что перед Новым годом турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о решении направить в Ливию войска по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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