Эрдоган ответил США на угрозы из-за С-400
Условия эксплуатации С-400 турецкими военными не скрываются от партнеров Анкары по альянсу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой комплексов С-400 не связана ни с безопасностью НАТО, ни с контрактами на поставку американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом он сообщил на митинге в провинции Диярбакыр, передает агентство Anadolu.
По словам турецкого лидера, давление, которое оказывается на Турцию из-за покупки С-400, связано с тем, что Анкара "предпринимает действия в отношении событий в регионе, особенно в отношении Сирии".
"Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", − подчеркнул Эрдоган.
Также он добавил, что условия эксплуатации С-400 турецкими военными не скрываются от партнеров Анкары по альянсу.
Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что закупка Турцией российских С-400 может привести к отказу от военных сделок с США и санкциям . По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35.
Ранее мы писали, что президенту США Дональду Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России . Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал Кертис Скапаротти.
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