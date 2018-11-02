Эрдоган рассказал, от кого исходил приказ об убийстве Хашуджи

Сегодня, 23:30

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией

фото AFP
фото AFP

Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи исходил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, написал в пятницу в опубликованной газетой "Вашингтон пост" колонке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы знаем, что приказ на убийство Хашуджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии", – написал Эрдоган.

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией после смерти Хашуджи, отметил Эрдоган.

В то же время он подчеркнул, что Саудовская Аравия и Турция сохраняют дружественные отношения, и что он не сомневается, что приказ об убийстве Хашуджи исходил не от короля Саудовской Аравии Салмана.

"Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашуджи", – написал Эрдоган.

Таким образом, Эрдоган дал понять, что он не считает убийство Хашуджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.

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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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