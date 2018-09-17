Эрдоган сделал важное заявление по Сирии

Сегодня, 09:14

Если Турции не усилит наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, считает Эрдоган

Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Турция намерена продолжить укреплять позиции в сирийском регионе Идлиб. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана в понедельник.

"Это правда, что мы укрепляем позиции наших военных (в Идлибе). Мы не можем допустить того, чтобы у нас были там какие-либо слабые места, поэтому мы продолжим усиление. Если мы не усилим наши наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, в результате чего могут пострадать мирные люди", - приводит слова Эрдогана газета "Хабер тюрк".

Ранее сообщалось, Турция активизировала поставки вооружений сирийской оппозиции, чтобы помочь ей в случае проведения сирийской армией операции в Идлибе. 

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.
Сирия, Турция, Эрдоган, Идлиб
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: yes-ukraine.org

Эксперт рассказал, во сколько России обходится оккупация Крыма и война на Донбассе

Вчера, 14:15

На Крым РФ ежегодно тратит 2 миллиарда долларов

Евросоюз

Руслан Боширов и Александр Петров. Фото: Metropolitan Police

Новый поворот в деле Скрипалей и крупнейшие военные учения РФ: ТОП-5 событий мировой политики

15 Сентября, 10:34

Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется, Венгрию могут лишить голоса в Совете ЕС, Еврокомиссия подготовила отказ от перевода часов
Загрузка...

Россия

Фото: Vlada.io

Под Питером обнаружено массовое захоронение наемников, уничтоженных на Донбассе и в Сирии, видео

14 Сентября, 08:54

На могилах "ихтамнетов" - только таблички с номерами

США

Военные США. Фото: flickr.com 29thinfantrydivision

США сменили военное руководство операции в Сирии

14 Сентября, 03:02

Пол Фанк руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2017 года, до него этот пост занимал генерал Стивен Таунсенд

Другие страны

Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP

Войска Асада ударили по сирийскому Идлибу

13 Сентября, 16:23

Обстрелы ВС Сирии привели к уничтожению базы боевиков "Джебхат ан-Нусры" в районе населенного пункта Эт-Таманиа

Другие страны

фото AFP

Турция перебросила войска в сирийский Идлиб − СМИ

13 Сентября, 04:01

В Идлиб прибыли "десятки" боевых машин и "сотни" бойцов спецназа

Другие страны

Турция решила помочь повстанцам. Фото: AFP

Турция готовит в Сирии неприятный "сюрприз" для Асада

12 Сентября, 19:10

Увеличение объемов военной помощи, направляемой Турцией в Идлиб, отмечается после проведения на прошлой неделе встречи на высшем уровне России, Ирана и Турции

Евросоюз

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Германия возложила на Россию ответственность за ситуацию в Идлибе

12 Сентября, 15:36

Берлин не будет участвовать в восстановлении Сирии, если речь пойдет только о поддержке президента Башара Асада и его правительства

Евросоюз

Фото: AFP

Меркель допускает участие Германии в ракетных обстрелах Сирии

12 Сентября, 13:30

Германия не станет просто не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию

Политика

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Почему войны в Украине и Сирии никак не закончатся: в Германии дали ответ

12 Сентября, 09:20

Берлин старается помочь в разрешении кризиса, однако все зависит от другого мирового игрока
Загрузка...