Эрдоган сделал важное заявление по Сирии

Если Турции не усилит наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, считает Эрдоган

Турция намерена продолжить укреплять позиции в сирийском регионе Идлиб. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана в понедельник.

"Это правда, что мы укрепляем позиции наших военных (в Идлибе). Мы не можем допустить того, чтобы у нас были там какие-либо слабые места, поэтому мы продолжим усиление. Если мы не усилим наши наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, в результате чего могут пострадать мирные люди", - приводит слова Эрдогана газета "Хабер тюрк".

Ранее сообщалось, Турция активизировала поставки вооружений сирийской оппозиции, чтобы помочь ей в случае проведения сирийской армией операции в Идлибе.

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.