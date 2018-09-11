Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу

Сегодня, 16:20

Идлиб – единственный крупный регион Сирии, который остается в руках оппозиции, войска  Асада при поддержке РФ и Ирана готовят наступление на регион

Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP
Мевлют Чавушоглу. Фото: AFP

Турция вновь выступила с призывами прекратить удары по сирийскому Идлибу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Бухаресте.

"Наше предложение понятно. Прекратите удары по Идлибу, и давайте вместе работать в вопросах уничтожения террористических группировок", - приводит слова Чавушоглу турецкий телеканал "Хабер тюрк".

Идлиб – единственный крупный регион Сирии, который остается в руках оппозиции. Войска сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России и Ирана готовят наступление на регион. Россия уже подтвердила, что наносит авиаудары по Идлибу.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация, а также британское и французское правительства готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем прежде.

Напомним, американская разведка сообщает, что Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с повстанцами в Идлибе.

Также мы ранее сообщали о готовности Франции нанести ракетные удары по позициям Асада.

Стоит отметить, что российская сторона называет заявления о применении химического оружия войсками Асада провокацией.  
Россия, Иран, Сирия, Турция, Идлиб
Источник:

ТАСС

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