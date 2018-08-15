Эрдоган собирается провести переговоры с Меркель и Макроном

Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Сегодня наш президент проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, мы придаем особую важность этому визиту. Сегодня после обеда президент Эрдоган также проведет телефонные переговоры с Меркель, а завтра поговорит с Макроном", – отметил он. Согласно ежедневной программе турецкого президента, распространенной в среду, Эрдоган проведет сегодня в Анкаре рабочий обед с эмиром Катара.

С европейскими лидерами президент Турции намерен обсудить двусторонние отношения и региональные темы.

Ранее Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке.

Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%.

При этом аналитики заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.



