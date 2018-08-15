Эрдоган собирается провести переговоры с Меркель и Макроном

Сегодня, 13:29

С европейскими лидерами президент Турции намерен обсудить двусторонние отношения и региональные темы

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Сегодня наш президент проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, мы придаем особую важность этому визиту. Сегодня после обеда президент Эрдоган также проведет телефонные переговоры с Меркель, а завтра поговорит с Макроном", – отметил он. Согласно ежедневной программе турецкого президента, распространенной в среду, Эрдоган проведет сегодня в Анкаре рабочий обед с эмиром Катара.

С европейскими лидерами президент Турции намерен обсудить двусторонние отношения и региональные темы.

Ранее Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке. 

Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%.

При этом аналитики заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Турция, Меркель, Эрдоган, Макрон
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Эрдоган готов расширить военную операцию Турции в Ираке

22 Июня, 17:41

На сегодня турецкая армия проводит операцию в районе Кандиль на севере Ирака

Другие страны

В Турции в ближайшее время отменят режим ЧП. Фото: AFP

В Турции назвали дату отмены режима чрезвычайного положения

5 Июля, 12:28

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца, этот режим с того времени стабильно продлевался парламентом на срок по три месяца
Загрузка...

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Западные СМИ назвали нового оппонента Путина в Европе

6 Апреля, 07:27

По мнению Ульриха Шпека, именно французский президент настаивал в ходе саммита ЕС на однозначном месседже в адрес Москвы

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото: AFP

После переговоров с Макроном и Порошенко Меркель сделала заявление по Украине

10 Мая, 14:01

Канцлер Германии отметила, что для решения международных конфликтов нужно много времени
Загрузка...