Эрдоган заявил о готовности провести новую операцию в Сирии

Риторика со стороны турецкого правительство о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года

/ Фото: AFP

Турция решительно настроена очистить от террористов территории к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конье.

"В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнезда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить", — подчеркнул турецкий лидер. Трансляцию его выступления ведет телеканал Эн-ти-ви.

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Риторика со стороны турецкого правительство о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года. Анкара желает создать там зону безопасности для возвращения сирийских беженцев и создания защитного пояса для своей границы. В настоящий момент республика ведет переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

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