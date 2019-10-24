Эрдогана поймали на лжи: Турция продолжила военную операцию в Сирии

Турецкие войска атаковали военных Башара Асада в трех деревнях - отстоять удалось только две

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Турция нарушила свое слово о прекращении наступления на севере Сирии и возобновила военные действия.

Об этом, как сообщает Reuters, 24 октября сообщили курдские подразделения "Сирийских демократических сил", напомнив о том, что они вывели свои войска со всей зоны прекращения огня, и призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.

Эту информацию подтверждает и сирийские СМИ. В частности, государственное агентство SANA уточнило, что речь идет об атаке на три деревни около города Телль-Тамера в провинции Хасеке, в которых находились подконтрольные режиму Башара Асада войска.

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Атаки на две деревни им отразить удалось, однако турецкие Вооруженные силы и воюющие на их стороне формирования вооруженной сирийской оппозиции заняли населенный пункт Эль-Манаджир.

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О количестве погибших и пострадавших в результате возобновившихся боевых действий не сообщается.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. На этом фоне президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с военными действиями в соседнем государстве.

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