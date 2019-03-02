ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо
Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро, что поползновения на свободу и безопасность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.
"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.
"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - подчеркнула Могерини.
Она напомнила, что члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей.
"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", - сказано в заявлении Могерини.
Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.
Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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