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ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Сегодня, 23:04

Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями

Фото: AFP
ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0f6/ab7/5c50f6ab76d77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0f6/ab7/5c50f6ab76d77.jpg Другие страны Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро, что поползновения на свободу и безопасность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.

"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - подчеркнула Могерини.

Она напомнила, что члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей.

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", - сказано в заявлении Могерини.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, ЕС, неприкосновенность, Мадуро, могерини, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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