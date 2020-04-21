Еще один из Кимов: СМИ назвали вероятных преемников лидера КНДР

Если слухи о смерти Ким Чен Ына подтвердятся, его место достанется кому-то из его родственников

Слухи о состоянии здоровья 36-летнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который не появлялся на публике с 11 апреля, подтолкнули СМИ к размышлениям на тему "престолонаследия" в КНДР.

Поскольку сам Ким Чен Ын официального преемника не назвал, издание Bloomberg оценило шансы самых очевидных кандидатов возглавить Северную Корею после него.

Первая и самая приближенная к реальной власти – родная сестра нынешнего правителя и министр пропаганды Ким Е Чен. В свое время она стала первым членом правящей семьи, который посетил столицу Южной Кореи. Кроме того, она сопровождала брата на его встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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Главная преграда на пути Ким Е Чен к власти – ее пол, поскольку патриархальная элита КНДР может и не поддержать молодую женщину в качестве нового лидера.

Эта преграда не грозит сыну Ким Чен Ына, которого журналисты называют вторым кандидатом. По данным южнокорейской разведки, диктатор и его супруга, бывшая певица Ри Соль Чжу, которые поженились в 2009 году, растят троих детей.

Старший ребенок в их семье – родившийся в 2010 году мальчик. Если он станет преемником, это продолжит традицию "престолонаследия" в Северной Корее, основатель которой Ким Ир Сен передал право власти своему сыну Ким Чен Иру, а тот – своему сыну Ким Чен Ыну.

Стоит отметить, что в 2013 году американский баскетболист Деннис Родман после визита в Пхеньян и личной встречи с Ким Чен Ыном рассказал, что у того также есть маленькая дочь Ю Э.

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Самым очевидным наследником можно было бы считать племянника действующего лидера – 15-летнего Ким Хан Соля, но его отец, старший сводный брат Ким Чен Ына – Ким Чен Нам, отправился в изгнание и неоднократно открыто критиковал режим Пхеньяна.

Ким Хан Соль также покинул родину и после убийства своего отца в аэропорту Куала-Лумпура три года назад, вероятнее всего, уже не вернется. Как показало расследование, покушение было заказано Северной Кореей. Нынешнее местонахождение Ким Хан Соля неизвестно.

Как выжил другой брат северокорейского правителя Ким Чен Чхоль – вопрос открытый. Возможно, его спасло отсутствие какого-либо интереса к политике – сбежавшие из Северной Кореи дипломаты утверждали, что тот интересуется только гитарами и музыкой.

Вообще о нем мало известно, кроме того, что он учился в Швейцарии и, как и его брат, любит американский профессиональный баскетбол. Кроме того, он является поклонником Эрика Клэптона, на сингапурском концерте которого Чхоля папарацци сняли в 2011 году.

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Напомним, что в октябре Ким Чен Ын совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова – гору Пэктусан. Фотографии из поездки рассмешили соцсети.

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