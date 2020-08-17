Еще одна страна Европы не признала Лукашенко президентом Беларуси

Лондон призывает привлечь белорусские власти к ответственности за насилие над демонстрантами

Президентские выборы в Беларуси, после которых страну охватили масштабные протесты, были "несправедливыми" и фальсифицированными.

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Так считает Великобритания, о чем 17 августа заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб, подчеркнув, что Лондон не признает оглашенные белорусским Центризбиркомом результаты голосования, согласно которым с результатом в 80% победил Александр Лукашенко.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое белорусские власти применяли для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не признает результаты (выборов в Беларуси – ред)", – говорится в опубликованном на сайте Форин-офиса коммюнике.

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Рааб призвал ОБСЕ срочно расследовать обстоятельства и причины, которые "сделали выборы несправедливыми", а также "ужасные репрессии", которые были после.

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"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", – заверил глава МИД.

Напомним, что в Беларуси уже девятый день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов, которые были оспорены всеми кандидатами, кроме Лукашенко. Многих участников протестов задержал и избил ОМОН. Среди них были и украинцы:

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