Украинцев били и задерживали: сколько человек пострадали в Беларуси

Один из украинцев даже оказался в больнице после встречи с милицией

Накануне выборов из Беларуси депортировали украинских журналистов. Но во время протестных акций белорусские силовики задержали девять граждан Украины и побили одного украинского фотокорреспондента.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передает "Общественное".

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", – заявили дипломаты.

Кроме того, в Витебске задержаны девять граждан Украины якобы из-за административных правонарушений. Однако посольство позаботилось о том, чтобы на следующий день указанные украинцы были освобождены из-под стражи.

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Отметим, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

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Тем временем в Беларуси минула третья ночь кровавых протестов. Белорусские силовики разошлись не на шутку: они оттесняют демонстрантов из центра к окраинам города. Доходит до того, что стреляют в простых прохожих, задерживают граждан, которые передвигаются поодиночке.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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