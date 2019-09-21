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Еще она страна запретила пластик

21 сентября, 05:48

Гватемала стала первой страной в Центральной Америке, где действует эта норма

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Власти Гватемалы одобрили запрет на использование одноразовой пластмассовой посуды, включая трубочки и стаканы, а также полиэтиленовых пакетов. Текст указа, подписанного главой государства Джимми Моралесом, обнародовало в пятницу министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики.

"Гватемала стала первой страной в Центральной Америке, где действует эта норма", — отметил на пресс-конференции глава природоохранного ведомства Альфонсо Варгас. В течение следующих двух лет жителям Гватемалы и работающим на ее территории юридическим лицам нужно будет перейти на использование посуды и пакетов из биоразлагаемых полимеров. Под действие нового указа не попадают изделия медицинского назначения.

Напомним, после того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

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Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн тонн в год.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

Смесь пластикового мусора занимает площадь более чем в полтора миллиона квадратных километров. На этой территории можно разместить почти три Украины.

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Гватемала запрет пластик пластиковая посуда пластиковые пакеты

Источник: ТАСС

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