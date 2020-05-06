Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль атаковал позиции ХАМАС

Из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Израильская армия нанесла в ночь на 6 мая удары по позициям палестинского движения ХАМАС. Это произошло в ответ на запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом заявила армейская пресс-служба в сообщении в сервисе микроблогов в Twitter.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении израильских военных.

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Ранее сообщалось, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По информации израильской радиостанции "Кан", ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших, жертвах и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию еще 27 марта 2020 года.

Также в марте Сирия утверждала, что Израиль выпустил ракеты по ее территории. Заметим, что ВВС Израиля периодически атакуют сирийские военные объекты, концентрируя удары на позиции иранских военных в Сирии.

Видео: Reuters

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