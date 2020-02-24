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Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

24 февраля, 01:07

Около десяти ракет перехватила система ПВО Железный купол

Израильские военные, которые ранее ударили по позициям ХАМАС, 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

По данным газеты The Times of Israel, около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, остальные снаряды упали в полях или незаселенных районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двоих мужчин, которые закладывали бомбу у границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй скончался.

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Видео: Reuters

Напомним, ранее израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

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Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Кроме того, ранее ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада" после удара по Дамаску. Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице.

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