Этническая украинка стала вице-премьером Канады

В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партии премьера Джастина Трюдо.
В новом Кабмине нашлось место и бывшему министру иностранных дел Канады Христе Фриланд – она станет вице-премьером – министром межправительственных дел и будет отвечать за кооперацию правительства с властями в провинциях.
Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд, – были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде.
В новый кабинет удалось попасть и нескольким другим бывшим министрам. В частности, новым главой МИД станет экс-министр инфраструктуры и сообществ Франсуа-Филипп Шампань, а экс-министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джонатан Уилкинсон возглавил Министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата.
В целом примерно половина мест во втором правительстве Джастина Трюдо досталась женщинам.
Объявляя состав Кабмина 20 ноября в Оттаве, премьер обещал "сплотить страну, концентрироваться на экономическом росте на благо среднего класса, бороться с изменениями климата и защищать канадцев".
Напомним, что в сентябре Джастин Трюдо распустил парламент и объявил проведение досрочных парламентских выборов. 43-я предвыборная кампания в канадской истории началась 11 сентября.
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