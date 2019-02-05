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"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу

Сегодня, 08:20

Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2cc/1f9/5c52cc1f92569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2cc/1f9/5c52cc1f92569.jpg Другие страны Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки американских военных в южноамериканскую республику. Об этом он сказал во время выступления в венесуэльском МИД.

"Это безумие — говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, – даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - заявил Мадуро.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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Тег Венесуэла, США, заявление, военные, Трамп, Мадуро

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ТАСС

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