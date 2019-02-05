"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу

Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать

Николас Мадуро. Фото: AFP

"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2cc/1f9/5c52cc1f92569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2cc/1f9/5c52cc1f92569.jpg 2019-02-05T08:20:00+02:00 Другие страны Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки американских военных в южноамериканскую республику. Об этом он сказал во время выступления в венесуэльском МИД.

"Это безумие — говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, – даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - заявил Мадуро.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...