"Это безумие": Мадуро ответил на слова Трампа о возможной отправке военных в Венесуэлу
Президент Венесуэлы отметил, что его страну есть кому защищать
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием заявления президента США Дональда Трампа о возможности отправки американских военных в южноамериканскую республику. Об этом он сказал во время выступления в венесуэльском МИД.
"Это безумие — говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, – даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - заявил Мадуро.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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