Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста – ВОЗ о коронавирусе

Коронавирус COVID-19 за пределами Китая затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы лишними.
Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры – Ред.), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", – сказал чиновник.
Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом.
"Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" – отметил он.
Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В трендеКоронавирусом может заразиться треть землян, а у Трампа появился серьезный соперник: главные события мира
"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", – сказал он.
По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.
Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.
Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк