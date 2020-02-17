Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста – ВОЗ о коронавирусе

17 февраля, 23:32

«Меры следует предпринимать пропорционально ситуации», - считают в ВОЗ

Видео: Reuters

Коронавирус COVID-19 за пределами Китая затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы лишними.

Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры – Ред.), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", – сказал чиновник.

Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом.

Реклама

"Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" – отметил он.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В тренде
Коронавирусом может заразиться треть землян, а у Трампа появился серьезный соперник: главные события мира
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", – сказал он.

По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай эпидемия ВОЗ болезни вспышка коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...