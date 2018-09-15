Ежегодно в Британию поступает около 120 млрд долларов "грязных" российских денег – FT

Нацагентством по борьбе с преступностью Великобритании начата кампания по активной проверке россиян, имеющих активы на "Туманном Альбионе", богатство которых вызывает подозрение. Это ответная мера британского правительства не только на российскую агрессию, но и на попытки влиять на политику. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, поток "грязных денег", ежегодно поступающих в Лондон, составляет около 90 млрд фунтов (около 120 млрд долларов США). Дональд Тун, директор отдела NCA по борьбе с экономической преступностью, сказал, что ведомство готовится шире применять для замораживания активов ордеры о необъясненном богатстве, которые наводят страх на сообщество россиян-экспатов. Этот инструмент, санкционируемый судом, позволяет следователям арестовывать имущество, если владельцы не смогут разъяснить, что имели законные средства на его приобретение.

"Присматриваемся ли мы к потенциальным российским объектам? Да, разумеется. Мы присматриваемся к дорогостоящим российским активам в Великобритании, (...) смотрим, в силах ли мы обратиться в суд и вселить достаточное беспокойство, чтобы получить в отношении этих активов ордер о необъяснимом богатстве", – сказал Тун в интервью газете.

Тун также предостерег юристов, бухгалтеров и других "профессиональных пособников" финансовых преступлений, заявив, что от них будут ожидать, что они станут подавать в NCA гораздо больше сообщений с указаниями на подозрительные транзакции.

Он рассчитывает, что к сентябрю будущего года количество ордеров о необъясненном богатстве будет исчисляться двузначными цифрами.

Как уже сообщалось, после того, как были обнародованы факты о причастности России к отравлениям в Солсбери с помощью нервного реагента "Новичок", власти Британии могут принять решение о конфискации британских активов десятков российских олигархов. В числе россиян, которые, по оценкам автора, могут столкнуться с преследованиями, – Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.

А в августе этого года американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы.