Филип объяснил, почему Молдова не поможет Украине в случае войны

Вчера, 17:48

У Кишинева нет соглашения с Киевом об оказании военной поддержки

Павел Филип. Фото: spravda.com
Павел Филип. Фото: spravda.com

Республика Молдова, в Конституции которой прописан нейтралитет, не намерена оказывать Украине военную помощь в случае обострения ситуации в соседней стране. Об этом заявил премьер Молдовы Павел Филип после прошедшего во вторник, 27 ноября, внеочередного заседания правительства, на котором обсуждалась ситуация в связи с решением Киева о введении военного положения в приграничных к Республике Одесской и Винницкой областях.

"У нас нет соответствующего соглашения с Украиной об оказании военной поддержки. К тому же мы являемся нейтральной страной и не входим в военные блоки", - сказал Филип.

Он назвал неуместным вопрос журналиста, который спросил, могут ли молдавские вооруженные силы выдвинуться к границе в случае обострения ситуации в Украине или если власти нашей страны попросят оказать военную помощь. При этом Филип проинформировал журналистов, что говорил сегодня по телефону с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, "которого, как всегда, заверил в поддержке с нашей стороны".

Премьер также сказал, что Молдова сожалеет в связи с инцидентом в Черном море и обеспокоена тем, как ситуация отразится на региональной безопасности. Он напомнил, что и Россия, и Украина выступают в роли посредников и гарантов на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Ранее в Молдове рассказали, что изменилось на границе после введения Украиной военного положения.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Молдова, Украина, военное положение, военная помощь, Филип
Источник:

ТАСС

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