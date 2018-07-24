Фото парового котла российского авианосца "Адмирал Кузнецов" взорвали сеть

Интересная фотография главного парового котла российского авианосца "Адмирал Кузнецов", ставшего героем соцсетей и-за своего дымящегося похода в Сирию, а ныне находящегося на ремонте на 35-м судоремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, опубликована в китайской соцсети Weibo.

Читатели российского блога недоумевают по поводу того, что такие снимки попали в сеть через китайских пользователей, а не российских. Некоторые даже предположили, что источником фотографий мог быть китайский турист или пользователь Weibo получил их из российского источника.

В настоящее время единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".

Напомним, что известна баснословная сумма стоимости ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов".

Также в РФ рассказали, почему при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" затонули два истребителя. Источник сообщил, что в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может.