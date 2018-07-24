Фото парового котла российского авианосца "Адмирал Кузнецов" взорвали сеть
Пользователи российского сегмента сети предполагают, что китайский турист получил их из российского источника
Интересная фотография главного парового котла российского авианосца "Адмирал Кузнецов", ставшего героем соцсетей и-за своего дымящегося похода в Сирию, а ныне находящегося на ремонте на 35-м судоремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, опубликована в китайской соцсети Weibo.
Читатели российского блога недоумевают по поводу того, что такие снимки попали в сеть через китайских пользователей, а не российских. Некоторые даже предположили, что источником фотографий мог быть китайский турист или пользователь Weibo получил их из российского источника.
В настоящее время единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".
Напомним, что известна баснословная сумма стоимости ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов".
Также в РФ рассказали, почему при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" затонули два истребителя. Источник сообщил, что в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может.