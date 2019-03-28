Галисия в огне: север Испании охватили мощные лесные пожары

Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода и сильные ветра в регионе

Фото: twitter.com/Gremat_org.

Галисия в огне: север Испании охватили мощные лесные пожары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cde/723/5c9cde7239464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cde/723/5c9cde7239464.jpg 2019-03-28T16:55:00+02:00 Другие страны Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода и сильные ветра в регионе

Как минимум один человек стал жертвой масштабных лесных пожаров, которые охватили автономное сообщество Галисия на северо-западе Испании в начале этой недели. В течение трех дней пламя уничтожило порядка 1400 га лесов.

На фоне угрозы несколько местных школ были эвакуированы.













Наиболее вероятной причиной возгорания лесных массивов вице-президент регионального правительства Галисии Альфонсо Руэда называет искру в линии высоковольтного напряжения, чему способствовала жаркая погода и сильные ветра.

TWITTER— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 27, 2019

Для борьбы с огнем были снаряжены сотни пожарных и солдат, которым оказывают поддержку семь вертолетов и пять самолетов, которые сбрасывают воду с высоты.

Жертвой стихии на данный момент считается один мужчина, обнаруженный в сгоревшей машине на опушке леса около деревни Токес. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.

Напомним, что ранее в этом месяце лесные пожары обрушились на австралийский штат Виктория, где перед этим зафиксировали абсолютный температурный рекорд – плюс 40 градусов.

Кроме того, мы писали о сезонных пожарах в Северной Македонии - новые очаги появляются в горной и равнинной местности на всей территории республики каждый день.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Галисия в огне: север Испании охватили мощные лесные пожары". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.