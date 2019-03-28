Галисия в огне: север Испании охватили мощные лесные пожары
Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода и сильные ветра в регионе
Как минимум один человек стал жертвой масштабных лесных пожаров, которые охватили автономное сообщество Галисия на северо-западе Испании в начале этой недели. В течение трех дней пламя уничтожило порядка 1400 га лесов.
На фоне угрозы несколько местных школ были эвакуированы.
Наиболее вероятной причиной возгорания лесных массивов вице-президент регионального правительства Галисии Альфонсо Руэда называет искру в линии высоковольтного напряжения, чему способствовала жаркая погода и сильные ветра.
TWITTER— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 27, 2019
TWITTER— TVG (@TVGalicia) March 26, 2019
Жертвой стихии на данный момент считается один мужчина, обнаруженный в сгоревшей машине на опушке леса около деревни Токес. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.
Напомним, что ранее в этом месяце лесные пожары обрушились на австралийский штат Виктория, где перед этим зафиксировали абсолютный температурный рекорд – плюс 40 градусов.
Кроме того, мы писали о сезонных пожарах в Северной Македонии - новые очаги появляются в горной и равнинной местности на всей территории республики каждый день.
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