В Северной Македонии начались масштабные сезонные пожары

На местах работают десятки пожарных бригад, пытающиеся тушить огонь с воздуха, а также предотвратить его распространение

Фото: Pixabay

В Северной Македонии начались масштабные сезонные пожары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/117/f07/5c9117f076a7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/117/f07/5c9117f076a7c.jpg 2019-03-19T18:24:00+02:00 Другие страны На местах работают десятки пожарных бригад, пытающиеся тушить огонь с воздуха, а также предотвратить его распространение

В Северной Македонии начались масштабные сезонные пожары. Как сообщило во вторник Македонское информационное агентство (МИА), новые очаги появляются в горной и равнинной местности на всей территории республики каждый день, угрожая расположенным поблизости населенным пунктам.

"Сегодняшний пожар, возникший в местности Скопска Црна-Гора, движется по направлению к селам Никуштак, Виштица и Матейче по горному хребту. Горит преимущественно сухая трава и лес", – уточнили представители Центра по борьбе с кризисными ситуациями.

На местах работают десятки пожарных бригад, пытающиеся тушить огонь с воздуха, а также предотвратить его распространение с помощью земляных насыпей. Ситуацию на сегодняшний момент ухудшают аномально высокие для марта температуры, палящее солнце и сильный ветер.

Пожарная охрана обращается с призывом к гражданам не разводить костры на открытой местности, а также не сжигать прошлогоднюю траву и осоку.

Лесные пожары являются крупной сезонной проблемой в Северной Македонии. С приходом весны жители сельской местности сжигают сухую траву и кусты на пастбищах и полях, а с началом туристического сезона владельцы частных гостиниц вблизи водоемов очищают таким образом прибрежную полосу от осоки, с их точки зрения, негативно сказывающейся на открывающихся пейзажах.

Ранее сообщалось, что на борьбу с масштабными лесными пожарами в Австралии мобилизовали более двух тысяч человек.

Также сообщалось, что в Калифорнии после лесных пожаров более 200 человек считаются пропавшими без вести.

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