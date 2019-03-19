В Северной Македонии начались масштабные сезонные пожары
На местах работают десятки пожарных бригад, пытающиеся тушить огонь с воздуха, а также предотвратить его распространение
В Северной Македонии начались масштабные сезонные пожары. Как сообщило во вторник Македонское информационное агентство (МИА), новые очаги появляются в горной и равнинной местности на всей территории республики каждый день, угрожая расположенным поблизости населенным пунктам.
"Сегодняшний пожар, возникший в местности Скопска Црна-Гора, движется по направлению к селам Никуштак, Виштица и Матейче по горному хребту. Горит преимущественно сухая трава и лес", – уточнили представители Центра по борьбе с кризисными ситуациями.
На местах работают десятки пожарных бригад, пытающиеся тушить огонь с воздуха, а также предотвратить его распространение с помощью земляных насыпей. Ситуацию на сегодняшний момент ухудшают аномально высокие для марта температуры, палящее солнце и сильный ветер.
Пожарная охрана обращается с призывом к гражданам не разводить костры на открытой местности, а также не сжигать прошлогоднюю траву и осоку.
Лесные пожары являются крупной сезонной проблемой в Северной Македонии. С приходом весны жители сельской местности сжигают сухую траву и кусты на пастбищах и полях, а с началом туристического сезона владельцы частных гостиниц вблизи водоемов очищают таким образом прибрежную полосу от осоки, с их точки зрения, негативно сказывающейся на открывающихся пейзажах.
Ранее сообщалось, что на борьбу с масштабными лесными пожарами в Австралии мобилизовали более двух тысяч человек.
Также сообщалось, что в Калифорнии после лесных пожаров более 200 человек считаются пропавшими без вести.
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