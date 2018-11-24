"Где появляется Лавров – начинается война!": украинцы "тепло" встретили Лаврова в аэропорту Лиссабона

Сегодня, 02:31

Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Москвы


facebook.com/kozakxp

facebook.com/kozakxp

facebook.com/kozakxp

Представители украинской и грузинской общин устроили акцию у Лиссабонского аэропорта по случаю прибытия в столицу Португалии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", – написал глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха на своей странице в Facebook.

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Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров – начинается война!".

"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока", – подчеркнул активист.

Это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию. В ходе визита запланированы его встречи с президентом и главой МИД страны.

Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России". Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что руководство России нарушает международное право, посещая незаконно аннексированный Крым. "Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права", – подчеркнул Петр Порошенко.
Португалия, украинцы, встреча, лавров, Лиссабон
Источник:

"Сегодня"

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