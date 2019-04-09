Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Ливии

Его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами

Фото: AFP

Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/98b/23d/5c498b23d1f18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/98b/23d/5c498b23d1f18.jpg 2019-04-09T03:22:48+03:00 Другие страны Его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу» между сторонами

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в распространенном заявлении генсека.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершенную сегодня ЛНА по аэропорту в Митиге, — говорится в обращении. — Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта".

Гутерриш также подчеркнул, что "его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами.

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Ранее в ЛНА, которая сейчас находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пообещали атаковать все аэропорты на западе страны, откуда совершаются боевые вылеты авиации признанного международным сообществом правительства Фаиза Сараджа.

После того, как в 2014 году был выведен из из строя международный аэропорт Триполи, военный аэродром Митига стал единственным, с помощью которого возможно сообщение ливийской столицы с внешним миром.

Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу охваченной двоевластием Ливии под предлогом очищения Триполи от террористов.

Мы также писали, что на фоне обострения ситуации в стране командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии.

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