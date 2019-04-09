Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Ливии
Его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в распространенном заявлении генсека.
"Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершенную сегодня ЛНА по аэропорту в Митиге, — говорится в обращении. — Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта".
Гутерриш также подчеркнул, что "его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами.
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Ранее в ЛНА, которая сейчас находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пообещали атаковать все аэропорты на западе страны, откуда совершаются боевые вылеты авиации признанного международным сообществом правительства Фаиза Сараджа.
После того, как в 2014 году был выведен из из строя международный аэропорт Триполи, военный аэродром Митига стал единственным, с помощью которого возможно сообщение ливийской столицы с внешним миром.
Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу охваченной двоевластием Ливии под предлогом очищения Триполи от террористов.
Мы также писали, что на фоне обострения ситуации в стране командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии.
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