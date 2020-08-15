Генсек ООН призвал Лукашенко проявлять сдержанность в ответ на демонстрации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, которые возникли после президентских выборов, посредством диалога.

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Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН в пятницу, 14 августа.

"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", — заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права.

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"Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, должны быть тщательно расследованы", — добавил официальный представитель генсека ООН.

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Напомним, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен заявила, что число погибших во время протестов в Беларуси может оказаться значительно выше официальных данных.

Сайт "Сегодня" также писал, что президент Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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