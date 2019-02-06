Германия заверила НАТО в увеличении оборонного бюджета страны

Планируется повышение финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП

Фото: Pixabay

Германия заверила НАТО в увеличении оборонного бюджета страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e4/a36/5c56e4a36fd19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e4/a36/5c56e4a36fd19.jpg 2019-02-06T10:49:58+02:00 Другие страны Планируется повышение финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП

Правительство Германии заверило НАТО в том, что оборонный бюджет страны будет увеличен. Соответствующий документ посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас накануне передал Генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.

В документе излагается стратегия повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП. Таким образом, общее повышение расходов ФРГ на оборону с 2014 до 2024 года составит 80% – с 33 до 60 млрд евро в год.

В переданном НАТО документе отмечается, что военный бюджет Германии будет продолжать расти и после 2024 года, однако без указания конкретных цифр.

Учитывая развитие экономической ситуации в стране, реализация этих планов может быть непростой. На сегодняшний день министерством финансов ФРГ было предусмотрено конкретное поэтапное повышение военных расходов лишь в 2019 и 2020 году.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц 4 февраля сообщил о том, что государство ожидает снижения налоговых поступлений до объема порядка 5 млрд евро в год. Таким образом, до 2023 года бюджет недополучит около 24,7 млрд евро.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подтвердила 5 февраля намерение Германии увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП, отметив при этом, что основной целью НАТО должно являться не увеличение бюджета, а повышение боеспособности отдельных стран-членов.

"Можно тратить огромные суммы на содержание собственной армии и при этом ничего не делать для НАТО", – заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, что способствует более справедливому распределению финансового бремени в этом военно-политическом блоке. Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны.

Как сообщалось ранее, Россия анонсировала разработку сверхновых ракет, которые будут неуязвимыми для систем противоракетной обороны НАТО.

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