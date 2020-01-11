"Герой ДНР" пытается устроить "государственный переворот" в непризнанной Абхазии

В ноябре брата «героя ДНР» Алхаза Авидзбу расстреляли в Сухуми

/ Фото: sputnik-abkhazia.ru

"Герой ДНР" Ахра Авидзба (Абхаз – Ред) сейчас пытается устроить "государственный переворот" в непризнанной Абхазии.

Об этом сообщают в соцсетях.

В ноябре его брата Алхаза Авидзбу расстреляли в Сухуми. Абхаз считает, что к этому причастен действующий "президент Абхазии".

Есть оперативная информация о том, что в митингах, организованных оппозицией участвовали представители "ДНР".

Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба.

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Килба отметил, что действия оппозиции 9 января у здания "администрации" "не имеют ничего общего с митингом, это был целенаправленный захват".

"Это был целенаправленный захват здания. Силы правопорядка и охрана здания вынуждены были отойти, дабы не допустить столкновения. Это была акция захвата здания "администрации президента", – подчеркнул Килба.

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Парламент Абхазии 11 января проведет заседание, на котором будет обсуждаться текущая политическая ситуация в непризнанном государстве.

Напомним, Рауль Хаджимба должен будет, по закону, исполнять обязанности "президента страны" до новых "выборов" и присяги нового главы государства.

Об этом заявил член "Центральной избирательной комиссии", представлявший ее в "суде" по вопросу о законности "президентских выборов", Гиви Габния.

10 января "Верховный суд Абхазии" отменил решение "ЦИК" страны об итогах "выборов президента" и постановил назначить "повторные выборы".

В Сухуме 9 января протестующие у "администрации президента", требуя отставки "президента" Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. "Президент"Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в непризнанной стране. "Парламент страны" на внеочередной сессии принял обращение к "президенту" с призывом уйти в отставку.

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