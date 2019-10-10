Гиперинфляция: цены в Венесуэле выросли на 3000%

В годовом выражении накопленная инфляция и вовсе превышает 50 тысяч процентов

Цены на витрине магазина в Каракасе / Фото: AFP

С января по сентябрь 2019 года инфляция в Венесуэле превысила 3 320%. Такие данные обнародовал член парламентского комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Альфонсо Маркина. Ранее в парламенте сообщали, что с января по август инфляция составила 2 674%.

"В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года − 3 326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50 100%", − сообщил Маркина. По его данным, сильнее всего − на 42,6% − за месяц подорожали продовольственные товары.

Законодательный орган контролируют политические оппоненты правительства Николаса Мадуро. При этом в конце мая центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране. По данным ведомства, в 2018 году инфляция в республике достигла 130 060% (в годовом выражении).

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Как известно, Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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В январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек:

Напомним, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона. Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

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