Глава МИД Австралии Бишоп подала в отставку

Должность министра иностранных дел она занимала почти пять лет – с сентября 2013 года

Глава внешнеполитического ведомства Австралии Джулия Бишоп после того, как проиграла своему сопернику Скотту Моррисону в гонке за пост премьера страны, решила покинуть свой пост. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Тwitter.

"Сегодня я сообщила премьер-министру, что ухожу со своей должности министра иностранных дел. Это была честь для меня", – написала она.

Бишоп занимала должность главы МИД Австралии с 2013 года.

Напомним, что на днях врио министра внутренних дел Австралии Скотт Моррисон стал новым премьер-министром страны и лидером Либеральной партии, входящей в правящую коалицию. В выборах нового партийного лидера Либеральной партии Австралии приняли участие три кандидата. Глава МИД Джули Бишоп выбыла из борьбы в первом туре голосования, набрав наименьшее количество голосов. Противостояние продолжилось между Скоттом Моррисоном и бывшим руководителем МВД Питером Даттоном. В третьем туре победил Моррисон с перевесом в пять голосов, Даттона поддержали 40 депутатов от Либеральной партии.

Как сообщалось, Австралию призвали изменить свой флаг.

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