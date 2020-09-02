Глава МИД Беларуси рассказал о срыве "украинского сценария"

Владимир Макей считает, что всенародный бунт белорусов против Александра Лукашенко организовали извне

Несмотря на то, что в Беларуси продолжаются самые массовые в истории страны протесты, власти помешали реализации сценария организованной извне цветной революции.

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Об этом, как сообщает "Радио Свобода", 2 сентября заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

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"Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", — сказал Макей.

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Глава МИД Беларуси отметил, что в Беларуси все еще "определенное политическое противостояние наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже".

При этом Макей поблагодарил Россию, которая поддержала Александра Лукашенко, за "выдержанную, грамотную и четкую реакцию". Напомним, что по просьбе своего белорусского коллеги президент РФ Владимир Путин приказал создать резервный отряд силовиков для подавления беспорядков в соседней стране.

"Позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – считает Макей.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. Участники демонстраций выступили против предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. При этом сами выборы сопровождались репрессиями в отношении других кандидатов и масштабными фальсификациями в пользу действующего президента.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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