Все маршируют, женщины поют: вечером в Минске продолжаются протесты (фото и видео)

В столице Беларуси Минске, где сегодня прошла яркая акция студентов, вечером 1 сентября люди снова собрались на площади Независимости, также в разных районах города проходят марши или люди выстраиваются в живые цепи. Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

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Сообщается, что на оцепленной ОМОНом площади Независимости в Минске собрались преимущественно женщины, которые вначале окружили плотным кольцом собравшихся мужчин, чтобы уберечь их от задержаний, затем они начали водить хоровод, танцевать и петь.

Люди также хлопают в ладоши, поют песни и скандируют антиправительственные лозунги.

В Минске женщины поют перед омоновцами

Вначале милиционеры не трогали собравшихся, через громкоговорители призывая их разойтись, затем начали окружать девушек, недалеко от площади стоит автозак.

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Также телеграм-канал NEXTA сообщает о многочисленных маршах в разных районах белорусской столицы. В частности, марши и акции проходят на Малиновке, в Грушевке и Сухарево.

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Марш в Сухарево

Также в центре Минска движется большая колонна людей, несмотря на позднее время протесты в столице Беларуси 1 сентября не утихают.

Колонна людей в центре Минска

В Сухарево людям удалось отбить у ГАИшников водителя с флагом.

протестующие отбили водителя с флагом у ГАИ

Напомним, белорусские студенты 1 сентября присоединились к самым массовым антиправительственным протестам в истории своей страны и отметили День знаний демонстрациями.

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Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, они начались сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

Сам Лукашенко отказывается признавать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, к примеру, называя "людьми с приличным криминальным прошлым".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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