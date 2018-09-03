Глава МИД Франции назвал главный страх России по Сирии

Россия боится "застрять" в Сирии, как в свое время в Афганистане, поэтому она заинтересована в политическом решении. Об этом в интервью InterFrance заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский дипломат также прокомментировал подготовку сирийскими войсками диктатора Башара Асада при поддержке России военной операции против повстанцев в Идлибе.

"Следует избегать гуманитарной драмы, которая в любом случае нанесет урон репутации России и Турции", – сказал он.

По его словам, Франция ведет переговоры с Россией, Турцией и Ираном с целью заставить их оказать давление на президента Башара Асада.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях обострения для Франции и растущей опасности нападений в Европе, Жан-Ив Ле Дриан сказал: "Возможно, и не в Европе. Есть в террористических группах, и Россия это знает, много членов из Центральной Азии".

Ранее в Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу.

Как сообщалось, что сотрудники военной разведки США подготовили список объектов, по которым будет нанесен ракетный удар, если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие против повстанцев. По данным телеканала, на этих объектах власти Сирии могут хранить химическое оружие.