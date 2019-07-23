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Глава минобороны Турции обсудил с представителем США создание безопасной зоны на Евфрате

23 июля, 08:20

В Турции обеспокоены переговорами высокопоставленных лиц США с лидерами курдских группировок в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили создание безопасной зоны на востоке Евфрата. Об этом сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

На встрече Акар также выразил обеспокоенность по поводу переговоров высокопоставленных лиц США с лидерами курдских группировок в Сирии, которых в Турции считают террористическими.

В коммюнике министерства обороны Турции отмечается, что стороны договорились продолжить во вторник работу по вопросу о зоне безопасности.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании зоны безопасности, однако до сих пор стороны не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400. Трамп сообщил советникам, что он хочет избежать санкций против Турции и предоставил заверения.

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Тег США, Турция, переговоры, безопасность, тероризм

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