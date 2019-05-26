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Турция нарастила поставку оружия сирийской оппозиции

26 мая, 16:39

Турция не смогла убедить Россию прекратить наступление в Идлибе

Фото: AFP

Турция увеличивает поставки оружия военным формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против армии Башар Асад. Об этом сообщает Reuters.

Турецкие власти приняли это решение после неудачных попыток убедить Россию остановить наступление на повстанцев в Идлибе. Как пояснили в источнике, эскалация конфликта в этом регионе провоцирует приток беженцев в Турцию.

В сентябре прошлого года Россия и Турция договорились создать в Сирии демилитаризованную зону в районе Идлиба.

В Сирию уже поступили бронированные машины, ракетные пусковые установки и противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Новое оружие позволило вернуть под контроль оппозиции стратегический населенный пункт Кфар-Набуда, сказано в публикации.

Напомним, из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии. В связи с последней эскалацией, по информации ООН с февраля погибли более 200 мирных жителей, а за последнюю неделю обстрелы велись по школам и медцентрам.

Также, недавно мы писали, что Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция в Венесуэле имеет достаточно сил для того, чтобы бороться за власть в стране с правительством. Оппозиция сейчас обдумывает план своих действий, учитывая тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна.

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Тег Сирия, Турция, вооружение, Идлиб, поставка

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Reuters

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