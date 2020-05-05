Глобальное потепление: NASA показали, как изменились ледники за последние 16 лет (видео)

/ Фото: Pixabay

Ученые NASA зафиксировали изменения, которые произошли с ледниками в Антарктике за последние 16 лет с помощью лазерного устройства наблюдения в космосе. Об этом сообщает канал в YouTube NASA Goddard.

"Используя современное лазерное устройство для наблюдения за Землей, которое NASA отправляло в космос, ученые провели точные и детальные измерения того, как изменилась высота ледового покрытия в Гренландии и Восточной Антарктике за 16 лет. Результаты дают представление о том, как менялись полярные ледовые щиты и окончательно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктике нивелируется существенной потерей льда в Западной Антарктике", – написали под видео.

Также сообщается, что в результате таяние льда в Антарктике и Гренландии уровень мирового океана поднялся на 14 миллиметров с 2003 по 2019 год. Это почти треть от общего количества, на которую вырос уровень воды в мировом океане.

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Напомним, от Антарктиды откололся айсберг, который, по подсчетам ученых, является крупнейшим за последние полвека.

Кроме того, в феврале в Антарктике побили второй температурный рекорд. В ночь на 14 февраля температура на континенте Антарктида поднялась до 20,75 градусов тепла – впервые в истории наблюдений.

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