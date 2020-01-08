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Глубоко огорчен: генсек ООН соболезнует украинцам в связи с крушением самолета в Иране

8 января, 23:16

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране - генсек ООН соболезнует украинцам - новости Украины

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь глубоко огорчен крушением украинского самолета недалеко от Тегерана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко огорчен крушением украинского самолета недалеко от Тегерана. Он выражает соболезнования всем семьям погибших и правительствам всех стран, чьи граждане стали жертвами трагедии", — сказал он.

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Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

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  • Владимир Гапоненко
  • Сергей Хоменко
  • Алексей Наумкин

Бортпроводники:

  • Юлия Сологуб
  • Екатерина Статник
  • Игорь Матьков
  • Мария Микитюк
  • Валерия Овчарук
  • Денис Лыхно

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова
Видео: Reuters

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет ООН катастрофа Украина соболезнования Тегеран генсек

Источник: ТАСС

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