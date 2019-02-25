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Голосование на парламентских выборах в Молдове завершилось: кто лидирует

Сегодня, 01:02

По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%

Фото: AFP
Голосование на парламентских выборах в Молдове завершилось: кто лидирует //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/324/dcc/5c7324dcc9149.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/324/dcc/5c7324dcc9149.jpg Другие страны По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%

В будущий парламент Республики Молдова проходят Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок "ACUM" (Сейчас) и партия "Шора".

Таковы итоги голосования после обработки 22% бюллетеней, сообщает Укринформ.

Согласно обнародованным Центризбиркомом данным, за Партию социалистов проголосовали 30,4% избирателей, за Демократическую партию – 29%, за избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда"") – 20%, а за партию "Шора" (по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора) – 11% голосов избирателей.

Остальные конкуренты на выборах пока не преодолевают шестипроцентный порог для прохождения в парламент.

По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%, а окончательные данные  будут представлены в понедельник утром, после закрытия последнего избирательного участка в США (7.00 по кишиневскому/киевскому времени).

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Как сообщалось, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Напомним, ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Кроме того, Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис

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Тег выборы, Молдова, референдум, голосование, парламентские выборы

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