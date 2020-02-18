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Google отказался от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире

18 февраля, 00:58

Среди причин такого решения - удешевление мобильного интернета в мире

/ Фото: Getty Images

Корпорация Google больше не будет поддерживать проект Station, предусматривающий развитие бесплатных сетей Wi-Fi в мире.

Об этом сообщает TechCrunch.

"В понедельник Google заявил, что завершает проект Station – обеспечивший бесплатный Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях Индии и тысячах других общественных мест в ряде регионов мира", – говорится в сообщении.

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Воплощение в жизнь проекта Google Station началось в 2015 году. После Индии, Google расширил свой проект на Индонезию, Мексику, Таиланд, Бразилию, Филиппины, Нигерию и Вьетнам, а три месяца назад запустил Station в ЮАР.

В течение многих лет Google также выбирал способы монетизации проекта Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователи присоединяются к интернету.

Однако в итоге компания отказалась от развития проекта. Среди причин такого решения – удешевление мобильного интернета в мире.

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А тем временем, в Украине перераспределят частоты в диапазонах 800-900 МГц. Такое решение принял Кабинет министров, чтобы улучшить доступ к мобильному интернету 4G, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее в Кабмине также поставили задачу – к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине обеспечить скоростным интернетом. Тогда же стало известно, что нынешние сложности с подключением скоростного мобильного интернета вызвана тем, что распределения частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для массового запуска 4G.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у связи нового поколения:

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