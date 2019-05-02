Госпереворот в Судане: Африканский союз обратился к военным
Суданские военные не передали власть гражданским в течение установленного срока
Африканский союз (АС) призвал военных в Судане, совершивших в апреле государственный переворот, передать власть гражданскому правительству в течение 60 дней. Об этом говорится в заявлении Совета Африканского союза по вопросам мира и безопасности, которое приводит в среду агентство Франс Пресс.
Совет Афросоюза принял решение "дать дополнительный период продолжительностью до 60 дней военным в Судане для передачи власти гражданским органам", говорится в заявлении.
15 апреля Совет АС по вопросам мира и безопасности потребовал от суданской армии "передать власть гражданскому политическому руководству в течение максимум 15 дней".
В новом заявлении Афросоюз выражает сожаление в связи с тем, что суданские военные не передали власть гражданским в течение срока, ранее определенного этой региональной организацией. Совет АС по вопросам мира и безопасности "вновь заявляет о своей позиции, согласно которой взятие власти военными в Судане абсолютно неприемлемо и противоречит законной воле и чаяниям суданского народа, заключающимся в том, чтобы обрести демократические институты и уважение к правам и свободам человека".
11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет в стране президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, распустив парламент, приостановив действие конституции и сформировав Военный совет на время переходного периода.
Тем временем в Судане люди вышли на новые протесты.
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