Грабители украли из самолета несколько миллионов евро

Один грабитель застрелен, остальных ищут

Фото: Getty Images

Грабители украли из самолета несколько миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d3e/e47/5cad3ee47ce2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d3e/e47/5cad3ee47ce2f.jpg 2019-04-10T03:56:00+03:00 Другие страны Один грабитель застрелен, остальных ищут

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро. Об этом сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на представителя авиакомпании Austrian Airlines.

Отмечается, что трое грабителей в камуфляжной одежде и масках пробрались к самолету, и, угрожая сотрудникам, украли деньги из багажного отделения. При попытке побега с места преступления они начали перестрелку с полицией.

В результате один из преступников был убит. Отмечается, что он был вооружен автоматом, гранатами и несколькими магазинами с патронами. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Ранее в Бразилии произошло дерзкое ограбление. 5 апреля преступники напали на два банка, расположенные на одной улице в городе Гуарарема. В операции по освобождению финучреждений принимали участие 25 спецназовцев. В результате случившегося им удалось застрелить 11 участников ограбления. По окончанию спецоперации полицейские обнаружили в банках семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и винтовку.

Мы писали о дерзком ограблении в Париже, где недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек.

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