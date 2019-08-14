Группа Лимы осудила власти Венесуэлы из-за лишения иммунитета депутатов от оппозиции

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Страны, входящие в Группу Лимы, выступили с осуждением в адрес властей Венесуэлы после того, как Конституционная ассамблея постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом говорится в заявлении организации, которое распространил во вторник перуанский МИД.

"Отмена парламентского иммунитета четырех членов Национальной ассамблеи является новым примером явного нарушения всех демократических норм, а также верховенства закона и конституции Венесуэлы. Группа Лимы призывает международное сообщество потребовать прекращения этих провокационных и отчаянных действий незаконного режима", — говорится в заявлении.

Представители организации добавили, что "категорически отвергают угрозы нелегитимной Конституционной ассамблеи вразрез с положениями конституции провести досрочные выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, которая является единственной законной и демократически избранной властью", а подобные действия руководства Боливарианской Республики представляют собой "открытый вызов демократии".

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В понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности четырех оппозиционных парламентариев — Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им были предъявлены обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Глава Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо также сообщил, что не исключает возможность проведения "в скором времени" парламентских выборов. Ранее с инициативой о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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